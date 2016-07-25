焦点：任天堂重挫18%跌停 此前称精灵宝可梦GO游戏对利润影响有限

路透东京7月25日 - 日本游戏公司任天堂(7974.T)周一股价暴跌近18%，此前该公司称精灵宝可梦GO游戏对公司利润影响有限。创下该游戏重磅推出以来最深跌幅。

该公司定于本周公布第一财季业绩。任天堂上周五发布声明称，其持股32%的子公司Pokemon Company带来的获利贡献将有限，而且目前没有修正获利预期的计划，令市场大感意外。Pokemon Company拥有精灵宝可梦GO游戏的许可权。

任天堂股价收低17.7%或5,000日圆，触及跌停板，创下该股自1990年10月以来最大跌幅。

但一些市场人士称，任天堂此言不够诚实，并称此游戏推出早期，获利目标上行调整的预期不高，但很明显该游戏对于获利非常关键。

“市场对于任天堂的声明反应过度，”麦格理证券资深分析师David Gibson表示，他称这款游戏在日本狂破纪录，单日下载量超过千万次。

“从当前该游戏的趋势来看，我认为精灵宝可梦GO终将对公司获利做出实际贡献。”

精灵宝可梦GO的成功带动任天堂股票的活络买气，尽管任天堂股价周一下跌，但是与该游戏于7月6日在美国、澳洲及新西兰上市前水准相较，股价仍大涨了约60%，市值暴增近120亿美元。

Bayview Asset Management投资经理Yasuo Sakuma表示，他仍认为任天堂股价低廉，因为随着任天堂扩大在手机游戏的投入，将可从手上其他知名游戏角色获得庞大报酬。

他称，“任天堂手上还有超级玛利欧及萨尔达等游戏角色，虽然潜力不明，但很有机会提升公司获利。”

精灵宝可梦GO近期才刚刚上市，任天堂藉此首次进入手游市场。

除持有Pokemon Company的股权外，任天堂还持有游戏开发商Niantic Inc未披露的股权。

预期亦可自Pokemon GO Plus设备的销售中获益。不过任天堂称，这部分营收已经在获利展望中予以反映。

任天堂定于周三公布业绩，此前曾预测截止3月的财年营业利润将增加37%至450亿日圆。该公司预期Pokemon GO带给公司的提振恐怕因日圆走强而降低，因日圆汇率上扬侵蚀了公司海外获利。

自该游戏推出后，七位分析师预估就一直在修正，区间从360亿到600亿日圆间。(完)