任天堂股价回落 媒体报道称精灵宝可梦GO延迟在日本上市（更新版）

路透东京7月20日 - 日本任天堂(7974.T)周三回吐部分近期巨大的涨幅，因有报道称精灵宝可梦GO游戏在日本上市时间延后；这款游戏正以石破天惊之势改写游戏行业的纪录。

科技业新闻网站TechCrunch指出，这款游戏的开发商Niantic Inc原本预定周三在日本推出精灵宝可梦GO，但已经取消，报道援引消息人士说法指出，该公司担心这款游戏所造成的热潮将使得服务器超载。

TechCrunch指出，他们认为这款游戏将很快在日本推出；日本是全球最大游戏市场之一。

任天堂股价收盘下跌12.61%，但该游戏于7月6日在美国、澳洲和新西兰推出以来，任天堂股价已累计涨87%，公司市值增加170亿美元。目前精灵宝可梦GO游戏已在35个国家推出。

Pokemon公司发言人拒绝就该报道发表评论，重申在日本市场的推出时间尚未决定。

据麦格理研究，精灵宝可梦GO游戏料将成为首个年销售突破40亿美元的手游，超过《糖果传奇》和Supercell的《部落冲突》。

麦当劳日本公司(2702.T)股价大涨8%，TechCrunch周二报道称，麦当劳将成为精灵宝可梦GO游戏的首家赞助商。

TechCrunch称，全日本超过3000家麦当劳门店将成为该款游戏的道馆，玩家可前往挑战。

麦当劳日本公司股价周二最高扬升23%至2001年底以来最高位。麦当劳开心乐园餐从上周五开始赠送宝可梦题材玩具，周二是上周五以来麦当劳日本公司股票的首个交易日。

麦当劳日本公司拒绝就此报道作评。(完)