任天堂将研发“生活质量”设备追踪睡眠和疲劳

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透东京10月30日 - 任天堂(7974.T)社长岩田聪（Satoru Iwata）周四在记者会上称，公司将研发测量用户疲劳度和追踪睡眠情况的设备。这将是该公司新设立的医疗健康业务部门的首款产品。
该设备将由任天堂将与美国公司ResMed (RMD.N)联手研发，将会在截止2016年3月的财年推出。
“通过我们在游戏领域的专业技术……来分析（用户的）睡眠和疲劳情况，我们可以打造出有意思的产品，”岩田聪说。
任天堂此前表示，预计其医疗健康业务部门会在2015/2016财年盈利。
根据岩田聪在记者会上提供的图片，这款设备大约有一只手大小，可放在床头柜，收集的数据有助于帮助用户培养健康的睡眠习惯。
岩田聪没有透露公司对这款设备销售情况的预期，仅称可能通过订购服务提供，而非一次性的购买方式提供。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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