任天堂将研发“生活质量”设备追踪睡眠和疲劳

2013年1月7日在京都拍到的任天堂公司标识。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京10月30日 - 任天堂(7974.T)社长岩田聪（Satoru Iwata）周四在记者会上称，公司将研发测量用户疲劳度和追踪睡眠情况的设备。这将是该公司新设立的医疗健康业务部门的首款产品。

该设备将由任天堂将与美国公司ResMed (RMD.N)联手研发，将会在截止2016年3月的财年推出。

“通过我们在游戏领域的专业技术……来分析（用户的）睡眠和疲劳情况，我们可以打造出有意思的产品，”岩田聪说。

任天堂此前表示，预计其医疗健康业务部门会在2015/2016财年盈利。

根据岩田聪在记者会上提供的图片，这款设备大约有一只手大小，可放在床头柜，收集的数据有助于帮助用户培养健康的睡眠习惯。

岩田聪没有透露公司对这款设备销售情况的预期，仅称可能通过订购服务提供，而非一次性的购买方式提供。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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