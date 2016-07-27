任天堂第一财季亏损高于预期 但对精灵宝可梦GO寄望甚高

宝马高管称墨西哥新厂计划不变 无视特朗普警告
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透东京7月27日 - 日本游戏公司任天堂(7974.T)第一财季录得营业亏损，不利的日圆汇率打压了该公司业绩，不过手机游戏精灵宝可梦GO横扫全球市场，令人对该公司长期增长充满期待。
精灵宝可梦GO这款手游虽然三周前刚刚问世，但已使任天堂市值增长约50%。
任天堂在4-6月当季营业亏损为51亿日圆(4,900万美元)，因日圆升值压低了海外获利；上年同期为获利11.5亿日圆。
汤森路透Starmine SmartEstimate调查六位分析师预计，第一财季营业亏损为40亿日圆。
任天堂维持对截至明年3月底这一财年的财测，即营业利润增长37%，至450亿日圆。上周该公司在财报公布前意外表示，精灵宝可梦GO将对公司获利影响有限，未计划修正其业绩目标。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
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路透苏黎世1月16日 - 瑞士杀虫剂及种子集团先正达(Syngenta)执行长Erik Fyrwald周一表示，预计监管机构很快将批准中国化工集团公司以430亿美元收购该公司的交易。
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。