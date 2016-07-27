任天堂第一财季亏损高于预期 但对精灵宝可梦GO寄望甚高

路透东京7月27日 - 日本游戏公司任天堂(7974.T)第一财季录得营业亏损，不利的日圆汇率打压了该公司业绩，不过手机游戏精灵宝可梦GO横扫全球市场，令人对该公司长期增长充满期待。

精灵宝可梦GO这款手游虽然三周前刚刚问世，但已使任天堂市值增长约50%。

任天堂在4-6月当季营业亏损为51亿日圆(4,900万美元)，因日圆升值压低了海外获利；上年同期为获利11.5亿日圆。

汤森路透Starmine SmartEstimate调查六位分析师预计，第一财季营业亏损为40亿日圆。

任天堂维持对截至明年3月底这一财年的财测，即营业利润增长37%，至450亿日圆。上周该公司在财报公布前意外表示，精灵宝可梦GO将对公司获利影响有限，未计划修正其业绩目标。(完)