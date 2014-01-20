任天堂发布亏损预警 连累股价一度暴跌近20%

美联航CEO与中国领事馆官员会面 讨论拖乘客下机事件影响
路透纽约4月18日 - 美国联合航空公司称，该公司执行长Oscar Munoz会见中国驻芝加哥总领事馆官员，讨论强拖乘客下机事件可能对预订情况产生的影响，但目前断言在华业务是否受到该事件打击仍为时尚早。
* 任天堂预计连续第三年录得营业亏损
* 一些分析师预期该公司业务策略将有所改变
路透东京1月20日 -日本任天堂(7974.T)股价周一大跌近20%，此前该公司发布预警，称可能连续三年录得营业亏损，这或迫使其放弃“不将软件授权给对手”的政策。
这家创造“超级玛利欧”的公司在周五收盘后，将截至3月31日止财年全球Wii U销售预估下调近70%，降至280万台。
“其基于游戏主机的业务模式给利害关系者带来厄运。该公司别无选择，只能接受改变。”Jefferies分析师在报告中写道。“我们相信玛利欧将出现在移动设备上。”
该公司分析师将任天堂目标价由26,550日圆上调至29,000日圆，给予“买进”的评等，因预期公司策略会发生转变。
任天堂迄今仍拒绝推出可在竞争对手游戏主机、平板电脑或其他移动设备上操作的游戏版本。
该公司股价周一盘中一度暴跌18.5%。0104GMT时仍重挫11.9%，报12,900日圆，为主板成交最活络的个股。
如果今天收在这个水准，将创下2011年7月以来单日最大跌幅，市值缩水约23亿美元。
任天堂目前预期营业亏损350亿日圆(3.357亿美元)，之前原本预估为获利1,000亿日圆。
任天堂并将掌机3DS的销售预估由1,800万台降为1,350万台。现预计全年股息100日圆，低于之前估计的260日圆。
该公司1月30日将举行管理策略简报。
一些市场人士认为任天堂股价可能进一步下跌。
一名对冲基金经理表示，“有些人因为预期(任天堂将转变策略)而买进...但短期内转变的机率仍很低。”他并称如果股价跌到10,000日圆以下，他或有兴趣买。(完)
(编译 张若琪 审校 李春喜)
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