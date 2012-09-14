任天堂将推出最新Wii U游戏平台

路透纽约/东京9月13日电(记者 Malathi Nayak/Tim Kelly)---日本视频游戏公司任天堂7974.OS将推出新一代游戏平台——Wii U。据悉，这一游戏平台将携载最新的《超级马里奥》游戏在11月18日登陆美国市场。任天堂希望借此重新从互联网和移动设备竞争者手中夺回市场份额。

这也是任天堂16年来推出的首款专门载有《超级马里奥》游戏的游戏平台。随着游戏机控制台销售摇摇欲坠，该公司试图重新从索尼(6758.T)和微软(MSFT.O)手中夺回市场主导地位。游戏玩家渐渐转向网游或移动设备，例如苹果iPad。

任天堂发布Wii U的时机赶在了繁忙的年底节日购物季之前。Wii U可谓是Wii的“後承者”。

Wii U的起售价不到300美元，且拥有TVii服务。後者是一种可让用户观看并录下现场电视节目的流媒体服务。

TVii用户可以浏览包括Netflix (NFLX.O)、亚马逊(AMZN.O)、谷歌YouTube和Hulu等多个内容提供商的视频。新产品的触控屏也让其价格高於竞争对手。索尼PlayStation 3和微软Xbox 360的起步价分别为250美元和200美元。

Wii U在日本的上市时间为12月8日，起步价约为340美元。

因网络游戏的出现及智能手机免费休闲游戏的日渐流行，传统游戏控制台和打包视频游戏在过去几年的销量大幅下滑。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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