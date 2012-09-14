任天堂将推出最新Wii U游戏平台

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透纽约/东京9月13日电(记者 Malathi Nayak/Tim Kelly)---日本视频游戏公司任天堂7974.OS将推出新一代游戏平台——Wii U。据悉，这一游戏平台将携载最新的《超级马里奥》游戏在11月18日登陆美国市场。任天堂希望借此重新从互联网和移动设备竞争者手中夺回市场份额。
这也是任天堂16年来推出的首款专门载有《超级马里奥》游戏的游戏平台。随着游戏机控制台销售摇摇欲坠，该公司试图重新从索尼(6758.T)和微软(MSFT.O)手中夺回市场主导地位。游戏玩家渐渐转向网游或移动设备，例如苹果iPad。
任天堂发布Wii U的时机赶在了繁忙的年底节日购物季之前。Wii U可谓是Wii的“後承者”。
Wii U的起售价不到300美元，且拥有TVii服务。後者是一种可让用户观看并录下现场电视节目的流媒体服务。
TVii用户可以浏览包括Netflix (NFLX.O)、亚马逊(AMZN.O)、谷歌YouTube和Hulu等多个内容提供商的视频。新产品的触控屏也让其价格高於竞争对手。索尼PlayStation 3和微软Xbox 360的起步价分别为250美元和200美元。
Wii U在日本的上市时间为12月8日，起步价约为340美元。
因网络游戏的出现及智能手机免费休闲游戏的日渐流行，传统游戏控制台和打包视频游戏在过去几年的销量大幅下滑。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。