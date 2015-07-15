版本:
中国
国际财经 | 2015年 7月 15日 星期三 18:40 BJT

伊朗国家石油公司奉命要求所有油田增产--报纸

路透迪拜7月15日 - 一位伊朗高级石油官员周三被报纸引述称，伊朗国家石油公司(NIOC)旗下所有油田今年将增产，如果市场需求充足，该公司的石油产量将能够达到制裁前水平，即每日400万桶。

伊朗和六大国周二达成了一项里程碑式的核协议，为国际社会放宽针对伊朗政府的制裁及增加石油出口扫除了障碍。

“我们希望达到制裁前的产能。我们去年已在主要油田进行增产测试，”NIOC的董事总经理Roknoldin Javadi向伊朗Shargh报纸表示。

“今年我们接受命令在所有油田增产。”(完)

(编译 汪红英；审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐