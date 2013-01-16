全日空班机迫降 日本两家航空公司停飞波音787

路透东京1月16日 - 一架波音787客机紧急迫降后,日本两家主要航空公司周三决定停飞波音787飞机,加深了对于这一机型飞机的安全担忧.许多人将这一飞机视为商用航空业的未来.

全日本空输(9202.T)宣布,旗下所有17架787客机停飞,日本航空(9201.T)也表示暂停所有周三航班的飞行.波音公司(BA.N)迄今共交付50家梦幻客机,其中大约半数在这两家航空公司飞行.

"我认为这件事差一点就要演变成一场严重的危机,"Teal Group资深分析师Richard Aboulafia说."如果他们不迅速行动,这件事就会改变人们对波音787的看法."

全日空表示,从山口县飞往东京附近羽田机场692次国内航班仪表显示电池出现故障,向机师发出紧急警报.全日空称,这块电池与上周在美国机场引起另一架梦幻飞机起火的电池为同一类型.

机上全部129名乘客和八名机组成员由充气式逃生滑梯安全疏散.全日空在记者会上称,驾驶舱和机舱内都闻到气味,机师接到前电子舱有烟雾的紧急警告.

在此之前,787梦幻客机已经多次发生事故.787梦幻客机是全球首款主要采用碳纤维复合材料的飞机,但单单在近几天内就接连发生燃料泄漏、电池起火、线路问题、制动计算机故障和驾驶舱窗户破裂等一连串事故.

**机上的烟雾**

大阪机场当局发言人表示,692次航班于当地时间早上八点(周二2300GMT)多一点飞离山口机场,但8点45分便紧急迫降在高松,因驾驶舱内冒出烟雾.

航班追踪网站Flightaware.com的信息显示,飞行记录显示本段航程原为65分钟,飞机起飞时间比原定晚了10分钟.约18分钟后,飞机开始从30,000英尺高空下降,大约四分钟的时间内降到了20,000英尺,并在大概16分钟后着陆.

日本内阁官房长官菅义伟表示,疏散过程中五人受轻伤.

波音公司发言人Marc Birtel向路透表示:"我们已经读了报告,了解了这些事情,正与我们的客户进行合作."

Teal Group的Aboulafi表示,监管方或要求50架现役787飞机全部停飞,但各航空公司可能会自己做决定."他们或许希望保护自己的品牌形象,"他说.

澳洲航空(Qantas)(QAN.AX)表示,公司并未取消15架梦幻机订单,其下属子公司Jetstar预定的首架梦幻机定于今年下半年交货.澳洲航空拒绝就这次事故发表进一步评论.

去年8月,澳洲航空为削减成本取消了35架787-9客机的订单,此前该公司公布17年以来首次出现全年净亏损.澳洲航空仍有从2016年起选择和购买50架该型号客机的权利.捷星订购了787-8s客机,此为双引擎小型宽体客机.

印度航空监管机构表示,正在评估梦幻客机的安全性.国有航空公司Air India已有六架该型号客机投入使用,还有更多订单尚未交货.

梦幻客机的日本供应商股价周三承压.富士重工(7270.T)、电池制造商GS Yuasa(6674.T)、三菱重工业(7011.T)、IHI(7013.T)和东丽(3402.T)跌幅介于1.6-4.2%.与此同时日股日经指数.N225下挫1.5%.全日空股价下滑0.5%.

日本运输大臣周二承认,乘客对梦幻客机的信心产生动摇.日本和美国已就近期事故对梦幻客机展开广泛而且不设期限的调查.

日本当局周一表示,他们将调查日本航空运营的一架787客机燃料泄漏事故.美国国家运输安全委员会(NTSB)稍晚称,将对日本航空另一架787客机的锂电池和烧毁的电线束进行分析,这架飞机上周抵达波士顿洛根机场时发生起火事故.

NTSB周二晚时通过Twitter表示,正在收集全日空客机紧急迫降事故的信息.(完)

(编译 郑茵/梁睿雪/王翔琼; 审校 蔡美珍/程琳)

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