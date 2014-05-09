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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 14:03 BJT

日本个股：新日铁住金2014/15财年粗钢产量拟微升至4,600万吨

路透东京5月9日 - 全球第二大钢铁生产商--新日铁住金 执行副总裁Katsuhiko Ota周五表示，计划在截止2015年3月的会计年度生产大约4,600万吨粗钢。

这家日本最大的钢铁生产商在截止今年3月的会计年度生产了4,570万吨粗钢。

公司在财报简布会上称，2013/14会计年度粗钢产量增加4.9%，即212万吨，受益于国内建筑和车用钢铁需求强劲。

新日铁住金公布，2013/14会计年度集团净利达2,427.5亿日圆(23.9亿美元)，上年为亏损1,245.7亿日圆。(完) (编译 许娜；审校 李婷仪)
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