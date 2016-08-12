专访：日圆升值或对日本钢铁需求复苏带来冲击--新日铁高管

三星电子调查发现电池是Note7手机起火的主要原因--消息
路透首尔1月16日 - 知情消息人士周一对路透表示，三星电子对盖乐世Note7手机起火事故的调查结果表明，电池是主要原因。
路透东京8月12日 - 一位日本大型钢铁制造商的高管表示，日圆在英国决定脱离欧盟后大幅升值，或将妨碍日本可能出现的钢铁需求复苏。
新日铁住金(5401.T)执行副总裁Toshiharu Sakae表示，日圆走高可能会迫使汽车生产商等需要使用钢铁的日本制造业者削减国内产量。
日圆今年已升值14%，因为所谓的“英国退欧”公投在全球金融市场引发不确定性，推动避险需求大增。
“自从英国退欧后日圆飙升以来，我们一直处于不利局面中，”Sakae在本周接受路透采访时说。
“我们原本预计本(会计)年度下半年国内钢铁需求会有所回升，但是我们现在看到黄灯亮起，”Sakae说，这也表明他对今年10月到明年3月期间的需求前景信心不足。(完)
(编译 岂頔；审校 徐文焰)
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