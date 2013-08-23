路透专访：新日铁住金看空亚洲钢价前景，归咎于中国产量过剩

欧洲个股：英国英杰华集团考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
投行摩根士丹利(Morgan Stanley)称，全球钢铁市场过剩产能约为3.34亿吨，其中近2亿吨都在中国。
根据国际钢铁协会的估计，这一产能过剩压低了钢铁价格，预计全球需求量今年仅增长2.9%，2014年增长率也为较慢的3.2%。
中国正在考虑进行更为深入的结构改革，以整治臃肿、低效和负债累累的钢铁等行业。
但是太田克彦对此不屑一顾，“这样的事情我们已经听过很多次了。”
中国经济前景改善也支撑铁矿石价格.IO62-CNI=SI近期上涨至五个月高点，这在市场引发了部分乐观情绪，即中国经济趋稳可以有助于吸收全球不断增加的供应。
但铁矿石价格本周回撤，周三触及每吨138美元下方的两周低点。太田克彦预计下行趋势还将持续。
“近年来全球需求增长已经放缓，而新增供应不断增加。铁矿石价格可能会在现有水平上下20美元范围内波动，偏向下行。”(完) (编译 戴素萍/张若琪/朱晓军；审校 张明钧)
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。