路透专访：新日铁住金看空亚洲钢价前景，归咎于中国产量过剩

投行摩根士丹利(Morgan Stanley)称，全球钢铁市场过剩产能约为3.34亿吨，其中近2亿吨都在中国。

根据国际钢铁协会的估计，这一产能过剩压低了钢铁价格，预计全球需求量今年仅增长2.9%，2014年增长率也为较慢的3.2%。

中国正在考虑进行更为深入的结构改革，以整治臃肿、低效和负债累累的钢铁等行业。

但是太田克彦对此不屑一顾，“这样的事情我们已经听过很多次了。”

中国经济前景改善也支撑铁矿石价格.IO62-CNI=SI近期上涨至五个月高点，这在市场引发了部分乐观情绪，即中国经济趋稳可以有助于吸收全球不断增加的供应。

但铁矿石价格本周回撤，周三触及每吨138美元下方的两周低点。太田克彦预计下行趋势还将持续。