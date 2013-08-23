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货币新闻 | 2013年 8月 23日 星期五 11:38 BJT

路透专访：新日铁住金看空亚洲钢价前景，归咎于中国产量过剩

投行摩根士丹利(Morgan Stanley)称，全球钢铁市场过剩产能约为3.34亿吨，其中近2亿吨都在中国。

根据国际钢铁协会的估计，这一产能过剩压低了钢铁价格，预计全球需求量今年仅增长2.9%，2014年增长率也为较慢的3.2%。

中国正在考虑进行更为深入的结构改革，以整治臃肿、低效和负债累累的钢铁等行业。

但是太田克彦对此不屑一顾，“这样的事情我们已经听过很多次了。”

中国经济前景改善也支撑铁矿石价格.IO62-CNI=SI近期上涨至五个月高点，这在市场引发了部分乐观情绪，即中国经济趋稳可以有助于吸收全球不断增加的供应。

但铁矿石价格本周回撤，周三触及每吨138美元下方的两周低点。太田克彦预计下行趋势还将持续。

“近年来全球需求增长已经放缓，而新增供应不断增加。铁矿石价格可能会在现有水平上下20美元范围内波动，偏向下行。”(完) (编译 戴素萍/张若琪/朱晓军；审校 张明钧)

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