日产2015年将生产中国品牌电动汽车

路透中国广州11月22日电---日本日产汽车(7201.T)高管周四表示,公司到2015年将通过其中国品牌开始生产首款电动汽车.

日产中国公司发言人在广州车展期间对路透表示,日产及其合资夥伴东风汽车集团(0489.HK)到2015年将开始生产Venucia e30.

日产汽车在新闻稿中称,该公司明年还将在中国15座城市与当地政府联合启动试验项目,以推广Venucia e30.

日产目前正在武汉和广州推广自己品牌的电动汽车Leaf.(完)

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉/田建华

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