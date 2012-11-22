日产2015年将生产中国品牌电动汽车

中国商务部长预计今年消费保持快速增长 外贸形势依然严峻复杂
路透北京2月21日 - 中国商务部长高虎城周二表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多；今年消费预计还会保持快速增长态势。
路透中国广州11月22日电---日本日产汽车(7201.T)高管周四表示,公司到2015年将通过其中国品牌开始生产首款电动汽车.
日产中国公司发言人在广州车展期间对路透表示,日产及其合资夥伴东风汽车集团(0489.HK)到2015年将开始生产Venucia e30.
日产汽车在新闻稿中称,该公司明年还将在中国15座城市与当地政府联合启动试验项目,以推广Venucia e30.
日产目前正在武汉和广州推广自己品牌的电动汽车Leaf.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉/田建华
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