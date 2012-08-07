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中国财经 | 2012年 8月 7日 星期二 12:21 BJT

日产称7月在中国汽车销量同比降2%

路透北京8月7日电---日本日产汽车(7201.T)周二表示,7月中国卖出98,100辆汽车,较上年同期减少2%.

日产在声明中表示,今年1-7月销售量为776,100辆,成长了11.7%.

日产在中国与东风汽车(0489.HK)合作生产汽车.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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