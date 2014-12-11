日产汽车在全球召回约15.2万辆汽车 因高田气囊问题

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透东京12月11日 - 日产汽车(7201.T)周四表示，将在全球召回约15.2万辆配有高田(7312.T)气囊的汽车，因该气囊可能有隐患。
日产汽车表示，其召回的车辆包括Presage在内，均使用了高田乘客座的气囊。
日产表示，该公司已扩大召回。其并称，因门镜等问题正在召回25万辆汽车，包括在日本推出的March车款。(完)
(编译 戴素萍 审校 李春喜)
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