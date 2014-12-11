日产汽车在全球召回约15.2万辆汽车 因高田气囊问题

路透东京12月11日 - 日产汽车(7201.T)周四表示，将在全球召回约15.2万辆配有高田(7312.T)气囊的汽车，因该气囊可能有隐患。

日产汽车表示，其召回的车辆包括Presage在内，均使用了高田乘客座的气囊。

日产表示，该公司已扩大召回。其并称，因门镜等问题正在召回25万辆汽车，包括在日本推出的March车款。(完)

(编译 戴素萍 审校 李春喜)

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