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时事要闻 | 2014年 3月 27日 星期四 09:50 BJT

日产因安全气囊问题将在全球召回逾百万辆汽车

路透底特律3月26日 -日本日产汽车(7201.T)(NSANF.PK)将在全球召回1,053,479辆车，处理可能造成前排乘客座位安全气囊失效的软件问题；召回车辆多数在美国。

根据提交给美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的文件，车辆乘客分类系统软件可能会误判乘客座位为无人状态，让安全气囊闲置，进而使得发生事故时乘客受伤的风险升高。

根据该文件，日产指出两宗乘客座位安全气囊未触发的意外事件。但日产公司发言人士称，该公司无法确认将这事件归因于软件问题。

根据文件，召回从4月中旬展开，将免费升级该软件。(完)

(编译 王冠中; 审校 龚芳)

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