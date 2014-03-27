日产因安全气囊问题将在全球召回逾百万辆汽车

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透底特律3月26日 -日本日产汽车(7201.T)(NSANF.PK)将在全球召回1,053,479辆车，处理可能造成前排乘客座位安全气囊失效的软件问题；召回车辆多数在美国。
根据提交给美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的文件，车辆乘客分类系统软件可能会误判乘客座位为无人状态，让安全气囊闲置，进而使得发生事故时乘客受伤的风险升高。
根据该文件，日产指出两宗乘客座位安全气囊未触发的意外事件。但日产公司发言人士称，该公司无法确认将这事件归因于软件问题。
根据文件，召回从4月中旬展开，将免费升级该软件。(完)
(编译 王冠中; 审校 龚芳)
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
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