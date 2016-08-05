日产汽车计划出售电池业务 与Panasonic等业者洽商-日经

路透东京8月5日 - 日经新闻周五报道指出，日产汽车(7201.T)正计划出售其汽车电池制造业务的控股权，正与Panasonic Corp (6752.T)及含中国厂商在内的海外业者洽谈可能出售事宜。

报道指出，日产正计划出售与日本电气(NEC)(6701.T)合资成立的Automotive Energy Supply Corporation(AESC)股权，在这之前该公司认定包括Leaf等车款的电动车电池若能对外采购，将较自行生产更具成本效益。

日产汽车拒绝对此报道置评。(完)