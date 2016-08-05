日产汽车计划出售电池业务 与Panasonic等业者洽商-日经

消息人士称通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透东京8月5日 - 日经新闻周五报道指出，日产汽车(7201.T)正计划出售其汽车电池制造业务的控股权，正与Panasonic Corp (6752.T)及含中国厂商在内的海外业者洽谈可能出售事宜。
报道指出，日产正计划出售与日本电气(NEC)(6701.T)合资成立的Automotive Energy Supply Corporation(AESC)股权，在这之前该公司认定包括Leaf等车款的电动车电池若能对外采购，将较自行生产更具成本效益。
日产汽车拒绝对此报道置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 王洋)
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透达沃斯1月16日 - 全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。