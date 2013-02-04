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中国财经 | 2013年 2月 4日 星期一 15:38 BJT

日产汽车1月在华销量同比增逾22%

路透2月4日 - 日本日产汽车(7201.T)周一表示,该公司及其中国合资公司1月在华汽车销售量为11.57万辆,同比增长22.2%.

这一结果较12月改善,当时的销售量同比下滑24%.

不过这一数据有所扭曲,因去年1月正逢假日销售疲弱.中国是全球最大的汽车市场,但在长达一周的春节期间,汽车展厅多数时间是关闭的.去年中国春节正值1月,而今年恰好在2月.

日产汽车在中国的汽车生产合资方为东风汽车(0489.HK)(完).

(编译 郑茵 审校 田建华)

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