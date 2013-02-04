日产汽车1月在华销量同比增逾22%

联通集团筹划混改将以中国联通为平台 打响混改行情发令枪（更新版）
路透上海4月6日 - 市场高度关注的中国联通集团混合所有制改革方案初见端倪，联通集团拟选择旗下A股公司中国联合网络通信股份有限公司为混改平台。分析师称，联通打响混改发令枪，其方案出台后有望开启新一轮混改行情。
路透2月4日 - 日本日产汽车(7201.T)周一表示,该公司及其中国合资公司1月在华汽车销售量为11.57万辆,同比增长22.2%.
这一结果较12月改善,当时的销售量同比下滑24%.
不过这一数据有所扭曲,因去年1月正逢假日销售疲弱.中国是全球最大的汽车市场,但在长达一周的春节期间,汽车展厅多数时间是关闭的.去年中国春节正值1月,而今年恰好在2月.
日产汽车在中国的汽车生产合资方为东风汽车(0489.HK)(完).
(编译 郑茵 审校 田建华)
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路透北京4月6日 - 据新华社报道，中国河北省委书记赵克志周三称，雄安新区的定位是疏解北京非首都功能集中承载地，以及体制机制创新的高地和高端高新产业集聚地，而非炒房淘金的地方。
路透上海4月6日 - 中国日报此前报道称，美国短租网站Airbnb正与中国短租平台小猪洽谈在日本与韩国等市场展开合作的事宜，Airbnb周三对此予以否认。