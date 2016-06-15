（修正）日产汽车将开发乙醇燃料电池车 预计2020年将系统商业化

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
(更正：电头日期应为“6月14日”，非“6月15日”)
路透6月14日 - 日产(Nissan)汽车(7201.T)周二表示，将开发以乙醇做为氢来源的燃料电池车(FCV)技术，这将是业界首见的创举，日产也计画在2020年将这套系统商业化，做为研发更乾净能源汽车的部分努力。
日产汽车表示，利用蔗糖与玉米等农作物制造的乙醇，做为汽车氢电能来源，会比丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)及现代汽车(005380.KS)等对手各自研发的燃料电池技术来得便宜。
日产汽车表示，这项技术准备在2020年用于汽车上，并称这项技术的使用范围扩大至较大型的电动车辆，例如厢型货车。
这项技术的目标是每次加满燃料可行驶约800公里，比汽油动力车辆略高于600公里的数字还高。
日产汽车表示，燃料电池车的行驶成本与电动车差不多，另外，日产拒绝提供车辆定价的详细内容。(完)
(编译 陈宗琦；审校 高琦)
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