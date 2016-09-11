日产因制动系统缺陷召回13.4万辆汽车 主要涉及美加市场

路透底特律9月9日 - 日本日产汽车(7201.T)和美国监管机构周五表示，日产将召回13.4万辆新款汽车，主要涉及美国和加拿大市场，因制动系统液体泄漏可能导致起火。

召回涉及的车型包括2016-17年款Maxima轿车、2015-2017年款Murano运动型车(运动休旅车，SUV)以及2015-16年款Murano混合动力SUV。

“制动液泄露到电路板上将导致短路，增加着火危险，”美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)周五在公告中称。

日产称，召回的汽车中约有12万辆在美国注册，约有1.1万辆在加拿大注册，其余在其他几个国际市场。