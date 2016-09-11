日产因制动系统缺陷召回13.4万辆汽车 主要涉及美加市场

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透底特律9月9日 - 日本日产汽车(7201.T)和美国监管机构周五表示，日产将召回13.4万辆新款汽车，主要涉及美国和加拿大市场，因制动系统液体泄漏可能导致起火。
日产发言人表示，潜在缺陷尚未导致受伤事故，但有几起报告汽车“热损害”的事故，可能包括一些起火事故。
召回涉及的车型包括2016-17年款Maxima轿车、2015-2017年款Murano运动型车(运动休旅车，SUV)以及2015-16年款Murano混合动力SUV。
日产发言人建议，如果司机发现仪表盘上防抱死刹车系统(ABS)的警告灯亮起，就应立即停车，将车停放在户外，并联系日产将汽车拖送至经销商处进行检查。
“制动液泄露到电路板上将导致短路，增加着火危险，”美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)周五在公告中称。
日产称，召回的汽车中约有12万辆在美国注册，约有1.1万辆在加拿大注册，其余在其他几个国际市场。
日产称，如果检查后发现零件存在缺陷，日产将更换制动系统的零件。(完)
(编译 李爽 审校 王兴亚)
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