日产汽车官网遭黑 可能散布病毒

白宫称特朗普在与习近平的通话中批评朝鲜“好斗”
路透华盛顿4月24日 - 据美国白宫称，美国总统特朗普周日与中国国家主席习近平的电话中批评朝鲜“持续的好斗姿态”，并称朝鲜的举动破坏了地区稳定。
路透东京8月26日 - 日产汽车(7201.T)周二表示，该公司日语网站一个页面遭篡改近两个月后才得到纠正，访问该页面的使用者可能下载了染有病毒的档案。
日产发言人Chris Keeffe称，使用者打开这个页面，以计算车辆以旧换新价值后，将被自动导向一个非日产公司的网站，在那里一旦点击任何位置，就有可能下载到病毒文件。
他表示，自6月30日以来，约有47,800名使用者访问了被篡改后的页面。
日产在声明中称，尚未证实是否有个人信息遭到泄露，一家互联网安全公司正在展开调查。
“我们对于造成的麻烦和担忧深感抱歉，”该公司称，并请求使用者检查电脑是否染上病毒。
尚不清楚篡改网站是何人所为。(完)
(编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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