日产汽车向英国政府求助 以确保遵守产品“原产地规则”

路透伦敦2月28日 - 日产汽车(7201.T)向英国政府求助，希望当局助其从英国市场获取更多英国产的汽车零部件，以确保日产汽车在英国退欧后仍能符合“原产地规则”。

英国组装的汽车中平均有近60%的零部件是在海外生产的，一些零部件在生产过程中还会在欧洲和英国之间往返多次。在英国还是欧盟成员国的时候，这么做并没问题。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)称，希望退欧协议能够使日产汽车及其他汽车厂商在英国繁荣发展。去年日产汽车称已得到保证，获准在英格兰东北部的桑德兰工厂扩大生产。

但日产欧洲高级副总裁Colin Lawther周二告诉英国议员，英国退欧意味着，该公司将不得不提高所产汽车中的英国产零部件比例，以遵守用于确定产品原产地的规则，并获得欧盟的关税优惠。

“现在这就成了我们的任务，但并不是所有供应商的零部件供应都已就位，这也是我们向英国政府求助的原因，”他对议员们说道。

据英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)，许多国际贸易协议都要求零部件的本土化比例在50-55%左右。

这意味着多款英国产车型或许都不合格，而国内供应商的数量又不会很快有所提高。(完)