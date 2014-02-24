日产汽车因电气隐患在北美召回16838辆Frontier皮卡

路透底特律2月24日 -日产汽车(7201.T)向美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)提交的文件显示，其将在北美召回16,838辆Frontier皮卡，以排除可能导致着火的一个电气隐患。

文件称，2012到2014年款中型卡车一个断路器在密西西比州坎顿的一个装配厂可能安装有误，有可能导致短路和起火。

文件指出，电动座椅和天窗功能也可能因此无法操作。

日产一位发言人表示，迄今为止尚未收到由此导致伤亡的报告；但一份报告称，去年12月在墨西哥有一辆皮卡的仪表板下冒烟。

该发言人称，涉及召回的车辆中，有13,535辆在美国，还有1,930辆在墨西哥，1,373辆在加拿大。

NHTSA文件称，此次召回预计在3月初开始。(完)

(编译 李爽；审校 徐文焰)

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