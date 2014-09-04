日产汽车因发动机马达等故障在国内外召回汽车

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透东京9月4日 - 日本日产汽车(7201.T)周四宣布，因汽油发动机启动马达故障，在日本召回5.5万辆汽车。
此次召回涉及的是2010年2月至2013年7月生产的玛驰(March)紧凑型轿车。日产发言人Chris Keeffe说，启动马达的线圈可能过热，发动机也许无法启动，或很难启动。他说，目前还未有相关事故报告。
日产将予以更换启动马达，需时约一小时。
此外，日产还因为后轮鼓式制动器故障，在全球召回12.6万辆汽车，包括Micra和阳光(Sunny)车型。
Keeffe说，制动器里的弹簧可能断裂，产生异响。目前亦尚无事故报告，日产将为用户更换后轮鼓式制动器里的弹簧，这将需要大约20分钟。(完)
(编译 李春喜 审校 郑茵)
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