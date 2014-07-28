日产在美增加召回逾22万辆汽车 因高田安全气囊存在隐患

路透底特律7月26日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周六公布的修正后文件显示，日本日产汽车(7201.T)称增加召回226,326辆较老款型的汽车，这些汽车装有日本高田(7312.T)生产的有缺陷的安全气囊。