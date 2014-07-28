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国际财经 | 2014年 7月 28日 星期一 09:16 BJT

日产在美增加召回逾22万辆汽车 因高田安全气囊存在隐患

路透底特律7月26日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周六公布的修正后文件显示，日本日产汽车(7201.T)称增加召回226,326辆较老款型的汽车，这些汽车装有日本高田(7312.T)生产的有缺陷的安全气囊。

包括日产在内的至少九家汽车商，过去五年在全球召回逾1,200万辆汽车，因高田供应的安全气囊充气装置存在破裂隐患，碎片可能伤及车内乘客。

日产2013年4月对NHTSA表示，将召回438,302辆2001-2003款的汽车。

现在这项召回总共涵盖664,628辆汽车。

日产表示，将在8月11日开始通知车主召回维修问题，经销商将免费为车主更换安全气囊充气装置。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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