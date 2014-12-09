日产汽车将召回约47万辆SUV和轿车 因可能存在漏油问题

路透底特律12月9日 - 日本日产汽车(7201.T)周二宣布，由于可能存在漏油问题，将在全球范围内召回大约47万辆运动休旅车(SUV)和轿车。

召回汽车为2012-2015年款，因车辆生产过程中油压传感器可能没有充分紧固。根据美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)在网站上刊登的文件，随着时间的推移，这一问题可能会在受热以及震动的影响下导致燃油泄漏，增大起火风险。受影响的车型均采用直喷式发动机。

日产发言人表示，尚未接到与此问题有关的伤亡报告。

NHTSA文件称，在美国，此次召回影响到部分2012-2014年款日产Juke SUV、2012-2013年款英菲尼迪M56轿车和QX56 SUV、以及2014-2015年款英菲尼迪Q70轿车和QX80 SUV。日产表示，其它市场受影响的车型包括日产Serena、X-Trail、途乐(Patrol)、骐达(Tiida)和Pulsar。

日产表示，此次召回的车辆大约23.3万辆在日本，14.3万辆在北美，2.25万辆在欧洲，还有7.15万辆在中东、中国、拉美、非洲等市场。

如有必要，经销商将免费为车辆更换燃油传感器。日产发言人称，公司已经从上月底开始通知全球车主。(完)

(编译 郑茵 审校 杜明霞)

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