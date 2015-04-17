日产汽车称将扩大美国召回计划 增加2004-2006款轩逸

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透东京4月17日 - 日产汽车(7201.T)周五表示，将扩大某些美国地区的调查性召回规模，以更换高田公司(7312.T)出产的安全气囊；召回范围中将增加45,000辆2004-2006款轩逸(Sentras)。
一名发言人称，日产汽车已告知美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)，计划更换受影响轩逸车型的乘客一侧安全气囊。
彭博稍早报导，此次扩大召回规模之前，美国路易斯安那州3月21日发生一起事故，一名女子在2006款轩逸车中因安全气囊问题受伤。路易斯安那是日产召回计划覆盖的一个州。
自2008年以来，约12家汽车厂商召回了将近2,500万辆配备高田气囊气体发生器的汽车，这些装置具有致命隐患，可能在安全气囊弹出时发生破裂并喷射出金属碎片。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)