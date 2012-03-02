日产将在新兴市场推出达特桑低价汽车--日经

英国2016年第四季GDP增速创一年最快 但全年增长率下修
路透伦敦2月22日 - 英国国家统计局周三公布的修正数据显示，2016年第四季英国经济增速创下一年来最快，并高于初值，这表明英国退欧并未马上给经济带来不良影响。
路透3月2日电---日本经济新闻周四报导,日产汽车(7201.T)正开足马力进军高速成长国家,并计划2014年在新兴市场重新推出以旧品牌达特桑(Datsun)为名的低价汽车.
日经称,汽车定价在50万日元(6,200美元)左右,起初将在印度、印尼和俄罗斯制造并销售.日经未引述消息来源称,日产希望达特桑年销量很快就能达到30万辆.
日产发言人拒绝就此报导置评.
日经称,虽然其它日本汽车制造商业已为新兴市场开发了车型,但达特桑将是首个专门面对新兴市场的汽车品牌.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张若琪
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