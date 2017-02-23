日产汽车称戈恩将辞去CEO职务 联席执行长西川广人接任

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京2月23日 - 日本日产(Nissan)汽车(7201.T)表示，在位长达16年的董事长暨执行长戈恩将卸下执行长职务，由公司一位资深高管接任。
这项宣布终结了多年以来有关戈恩去职时机的臆测，外界猜测戈恩将辞去日产汽车最高职位，将重心转向法国结盟伙伴雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)。雷诺汽车的投资者抱怨戈恩同时带领两家大型车企，精力过于分散。
戈恩将继续担任日产汽车董事长，他在12月又多了三菱汽车(7211.T)董事长的头衔。日产汽车联席执行长西川广人将从4月1日起成为公司唯一的执行长。
西川广人在日产汽车服务长达40年，在该公司取得三菱汽车控股权后，西川自去年11月成为联席执行长，之前则是担任竞争长。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。