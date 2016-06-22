日产称CEO戈恩去年年薪增长3.5%达11亿日圆

路透横滨6月22日 - 日产汽车(7201.T)周三称，公司执行长卡洛斯·戈恩（Carlos Ghosn）上个营业年度的薪酬为11亿日圆（1,020万美元），较前一年度增长3.5%。

戈恩同时还担任日产汽车合作伙伴雷诺(RENA.PA)的执行长，他2015年从雷诺拿到的年薪为720万欧元。雷诺股东曾在4月投票反对戈恩的薪酬方案。

戈恩的薪酬经常遭到法国政府诟病。法国政府拥有雷诺逾18%的投票权。（完）