日产称CEO戈恩去年年薪增长3.5%达11亿日圆

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透横滨6月22日 - 日产汽车(7201.T)周三称，公司执行长卡洛斯·戈恩（Carlos Ghosn）上个营业年度的薪酬为11亿日圆（1,020万美元），较前一年度增长3.5%。
戈恩同时还担任日产汽车合作伙伴雷诺(RENA.PA)的执行长，他2015年从雷诺拿到的年薪为720万欧元。雷诺股东曾在4月投票反对戈恩的薪酬方案。
戈恩的薪酬经常遭到法国政府诟病。法国政府拥有雷诺逾18%的投票权。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。