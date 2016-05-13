使三菱恢复名誉并实现成长是最大挑战--日产执行长

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透日本横滨5月13日 - 日产汽车(7201.T)执行长戈恩周五表示，使三菱汽车恢复名誉、修复利润和增长将成为最大的挑战；一天前日产宣布投资22亿美元，收购三菱控股股权。
“最大的挑战是支持三菱改变自身并实现成长，同时实现赢利并恢复名誉，”戈恩在新闻发布会上表示。
他还称，赢回消费者信任是三菱(7211.T)的任务，但日产将会予以支持。
日产是日本第二大汽车企业，该公司周四同意收购三菱34%的控股股权。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。