使三菱恢复名誉并实现成长是最大挑战--日产执行长

路透日本横滨5月13日 - 日产汽车(7201.T)执行长戈恩周五表示，使三菱汽车恢复名誉、修复利润和增长将成为最大的挑战；一天前日产宣布投资22亿美元，收购三菱控股股权。

“最大的挑战是支持三菱改变自身并实现成长，同时实现赢利并恢复名誉，”戈恩在新闻发布会上表示。

他还称，赢回消费者信任是三菱(7211.T)的任务，但日产将会予以支持。

日产是日本第二大汽车企业，该公司周四同意收购三菱34%的控股股权。(完)