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国际财经 | 2016年 10月 19日 星期三 14:23 BJT

日产汽车将任命CEO戈恩出任三菱汽车会长--日经

路透东京10月19日 - 据日经周三报道，日本第二大汽车厂商日产汽车(7201.T)收购三菱汽车34%股权之后，已决定任命日产执行长戈恩担任三菱汽车(7211.T)会长。

戈恩还请求三菱汽车会长兼社长及CEO益子修留任社长。三菱汽车因舞弊丑闻而陷入困境后，日产收购三菱控制股权。

两家公司发言人拒绝就报道置评。受报道影响，三菱汽车股价一度跳涨逾10%。

日经称，三菱汽车将在12月股东大会后做出正式决定。日产汽车预定年底前完成交易。(完)

(编译 王颖；审校 蔡美珍)

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