日产汽车将任命CEO戈恩出任三菱汽车会长--日经

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透东京10月19日 - 据日经周三报道，日本第二大汽车厂商日产汽车(7201.T)收购三菱汽车34%股权之后，已决定任命日产执行长戈恩担任三菱汽车(7211.T)会长。
戈恩还请求三菱汽车会长兼社长及CEO益子修留任社长。三菱汽车因舞弊丑闻而陷入困境后，日产收购三菱控制股权。
两家公司发言人拒绝就报道置评。受报道影响，三菱汽车股价一度跳涨逾10%。
日经称，三菱汽车将在12月股东大会后做出正式决定。日产汽车预定年底前完成交易。(完)
(编译 王颖；审校 蔡美珍)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。