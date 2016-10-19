日产汽车将任命CEO戈恩出任三菱汽车会长--日经

路透东京10月19日 - 据日经周三报道，日本第二大汽车厂商日产汽车(7201.T)收购三菱汽车34%股权之后，已决定任命日产执行长戈恩担任三菱汽车(7211.T)会长。

戈恩还请求三菱汽车会长兼社长及CEO益子修留任社长。三菱汽车因舞弊丑闻而陷入困境后，日产收购三菱控制股权。