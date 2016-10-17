日产汽车CEO会晤英国首相 为投资决策探路

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月14日 - 日产(Nissan)汽车董事长暨执行长戈恩周五与英国首相特雷莎·梅会面。两周前日产汽车警告称，对英国最大汽车制造厂的新投资，有可能因英国退欧的不确定性喊停。
戈恩在上月底的巴黎车展中对记者表示，对英格兰北部桑德兰设施的未来投资，将视英国与欧洲最终协议万一导致汽车出口关税，英方是否保证提供补偿而定。
日产汽车面临在2017年初决定新一代Qashqai运动型车(运动休旅车，SUV)将于何地生产的抉择，因而有周五这次会晤。去年日产在英国的160万辆汽车产量中占到近三分之一。
“这次会面的目的...在于确保日产汽车将来与英国政府的政策相互协调，兼顾本公司与英国的需求，”日产汽车一名发言人表示。
英国首相一名发言人表示，对私人会晤不予置评。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。