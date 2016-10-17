日产汽车CEO会晤英国首相 为投资决策探路

路透伦敦10月14日 - 日产(Nissan)汽车董事长暨执行长戈恩周五与英国首相特雷莎·梅会面。两周前日产汽车警告称，对英国最大汽车制造厂的新投资，有可能因英国退欧的不确定性喊停。

戈恩在上月底的巴黎车展中对记者表示，对英格兰北部桑德兰设施的未来投资，将视英国与欧洲最终协议万一导致汽车出口关税，英方是否保证提供补偿而定。

日产汽车面临在2017年初决定新一代Qashqai运动型车(运动休旅车，SUV)将于何地生产的抉择，因而有周五这次会晤。去年日产在英国的160万辆汽车产量中占到近三分之一。

“这次会面的目的...在于确保日产汽车将来与英国政府的政策相互协调，兼顾本公司与英国的需求，”日产汽车一名发言人表示。

英国首相一名发言人表示，对私人会晤不予置评。(完)