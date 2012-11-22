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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 22日 星期四 14:49 BJT

日产2015年将生产中国品牌电动汽车

日本日产汽车高管周四表示，该公司到2015年将通过其中国品牌开始生产首款电动汽车。日产中国公司发言人在广州车展期间对路透表示，日产及其合资夥伴东风汽车2015年将开始生产Venucia e30。图为日产车标。路透

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