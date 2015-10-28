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路透中文国际短讯 | 2015年 10月 28日 星期三 14:25 BJT

日产执行长戈恩认为中国经济放缓只是暂时性修正

日产汽车执行长戈恩周三表示，他并不担心中国经济的长期潜能，认为近期的增长放缓仅是暂时性的修正。他在参加东京车展时称：“中国经济一直增长很快，有时候需要一段时间的调整。我绝不担心中国的中长期潜能，尤其是在汽车产业方面。”路透

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