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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 14:53 BJT

日本个股：日产汽车3月在中国的汽车销量同比下滑16.6%

路透北京4月2日 - 日本日产汽车 周二表示，该公司及其中国合资公司3月在中国的汽车销量较上年同期下降16.6%，至110,000辆。

2月汽车销量为同比下滑46%，不过当月数据反映了中国农历春节假期的影响。

日产汽车表示，今年前三个月汽车销量累计达284,000辆，较上年同期减少15.1%。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)
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