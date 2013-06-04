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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 14:37 BJT

日本个股：日产汽车5月在中国的汽车销量同比增加2.0%

路透北京6月4日 - 日本日产汽车 周二表示，该公司及其中国合资公司5月在华售出103,000辆汽车，较去年同期增加2.0%，较4月上升2.7%。

日产在中国与东风集团 合资生产汽车。(完)

(编译 杜明霞；审校 张明钧)
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