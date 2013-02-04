日本个股: 日产汽车称1月在中国市场汽车销量同比增长逾22%

美国政经：两周休会期到来前，众议院未能达成医改协议
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透2月4日 - 日本日产汽车 周一表示,该公司及其中国合资公司1月在华汽车销售量为11.57万辆,同比增长22.2%.
这一结果较12月改善,当时的销售量同比下滑24%.
不过这一数据有所扭曲,因去年1月正逢假日销售疲弱.中国是全球最大的汽车市场,但在长达一周的春节期间,汽车展厅多数时间是关闭的.去年中国春节正值1月,而今年恰好在2月.
日产汽车在中国的汽车生产合资方为东风汽车.
(编译 郑茵 审校 田建华)
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
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0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。