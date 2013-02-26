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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 19:57 BJT

日本个股: 日产汽车1-2月在中国市场销售可能较上年同期减少20%左右

路透中国广州2月26日 - 日产(NISSAN)汽车高管称1月-2月在华销售可能同比下滑约20%

* 日产汽车称2月在华销售可能负增长(完)
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