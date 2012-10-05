日产高管：反日抗议影响其在华销量

视觉中国与腾讯战略合作 为自媒体提供正版图片和视频等
路透上海2月28日 - 中国视觉（中国）文化发展股份有限公司周二公告称，其子公司汉华易美（天津）图像技术公司与腾讯昨日签署战略合作协议，双方将共同建立资源库，为自媒体提供正版图片和视频等。
路透日本横滨10月5日电---日产汽车(7201.T)执行副总裁Takao Katagiri表示，预计反日抗议影响该公司9月在华销量，不过该公司不会改变中国市场的策略。
“中国是个正在成长的市场，”Katagiri周五在记者会上称。
9月27日，日产暂停了三个中国工厂的生产，较原计划停产时间提前了三天，因钓鱼岛争端引发的反日抗议导致需求疲软。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透上海2月28日 - 中国股市沪综指周一收跌0.76%。沪深证交所融资融券余额当日增加27.6亿元人民币；两市两融余额为9,082.1亿元，创一个半月高点。
路透上海2月28日 - 中国大型房企--绿地控股周一稍晚宣布，已与陕西省政府签约，将在当地投资逾两千亿元人民币，围绕房地产综合开发、基础设施、金融产业、进口商品直销及参与国有企业混合所有制改革等方面合作。