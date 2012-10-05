日产高管：反日抗议影响其在华销量

路透日本横滨10月5日电---日产汽车(7201.T)执行副总裁Takao Katagiri表示，预计反日抗议影响该公司9月在华销量，不过该公司不会改变中国市场的策略。

“中国是个正在成长的市场，”Katagiri周五在记者会上称。

9月27日，日产暂停了三个中国工厂的生产，较原计划停产时间提前了三天，因钓鱼岛争端引发的反日抗议导致需求疲软。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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