日产汽车称11月在华销量同比降30%

路透上海12月4日电---日产汽车周二表示,公司以及在中国的合资企业11月在华售出79,500辆汽车.

这较10月销售改善,该月销量暴跌41%.不过销量仍低於去年水准,因中日两国领土争端影响仍在发酵.

日产汽车公布声明称,今年前11个月的销量为109万辆,较上年同期减少3.3%.

日产汽车在中国的合资夥伴是东风汽车集团(0489.HK).日产汽车是最受中国市场影响的日系车企.(完)

--编译 田建华;审校 程琳

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