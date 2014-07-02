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货币新闻 | 2014年 7月 2日 星期三 14:19 BJT

日本个股：日产汽车6月在华销量同比增加11.1%，上半年销量增长14.6%

路透上海7月2日 - 日产汽车 周三公布，该公司及中国合资公司6月在中国售出约112,600辆汽车，较上年同期增加11.1%。

5月和4月在中国汽车销量分别为同比上升3.1%和14.7%。

日产汽车称，1-6月中国汽车销量较上年同期增长14.6%，至620,400辆。

日产汽车计划2014年在华销量达到140万辆，较上年同期增加10.6%。日产汽车与中国东风集团 经营合资公司。(完)

(编译 杜明霞；审校 田建华)
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