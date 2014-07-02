日本个股：日产汽车6月在华销量同比增加11.1%，上半年销量增长14.6%

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透上海7月2日 - 日产汽车 周三公布，该公司及中国合资公司6月在中国售出约112,600辆汽车，较上年同期增加11.1%。
5月和4月在中国汽车销量分别为同比上升3.1%和14.7%。
日产汽车称，1-6月中国汽车销量较上年同期增长14.6%，至620,400辆。
日产汽车计划2014年在华销量达到140万辆，较上年同期增加10.6%。日产汽车与中国东风集团 经营合资公司。(完)
(编译 杜明霞；审校 田建华)
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。