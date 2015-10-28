专访：日产执行长戈恩认为中国经济放缓只是暂时性修正

路透东京10月28日 - 日产汽车(7201.T)执行长戈恩周三表示，他并不担心中国经济的长期潜能，认为近期的增长放缓仅是暂时性的修正。

“我认为这是暂时性的放缓，”戈恩在参加东京车展时对路透表示。

“中国经济一直增长很快，有时候需要一段时间的调整，”他在采访中表示。

“我绝不担心中国的中长期潜能，尤其是在汽车产业方面。”(完)