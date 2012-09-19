日产汽车在华工厂周三恢复生产

日本日产汽车发言人表示，日产周三将恢复在中国四家工厂的生产。此前，受中国民众反日抗议活动的影响，日产於周一和周二暂停了在广州和郑州两城市四家工厂的生产。由於中日两国钓鱼岛主权归属争议适逢九一八纪念日，部分日本企业暂停了在中国的业务。