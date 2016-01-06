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中国财经 | 2016年 1月 6日 星期三 15:16 BJT

日产汽车2015年在中国销量较上年增长6.3%

路透北京1月6日 - 日产汽车(7201.T)周三公布，公司及其中国合资企业2015年在中国市场汽车销量达125万辆，较上年增长6.3%。

日产汽车12月在中国的汽车销量达159,100辆，同比增长15%。11月和10月同比增长分别为21.9%和16.8%。(完)

(翻译 张荻； 审校 张若琪)

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