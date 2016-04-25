日产预计旗下基本款汽车将提高在中国的销售增速

路透北京4月25日 - 日产汽车(7201.T)的一位高管周一在北京车展上表示，明年起日产汽车在中国的销量增速将比中国整体汽车市场增速高出2-3个百分点，因公司将重心调整至基本款品牌。

作为全球最大的汽车市场，中国市场对基本款汽车的需求一直强劲，蚕食了外资品牌在中国市场的份额。这促使日产在廉价品牌启辰下推出更多款车型。

东风日产总裁关润(Jun Seki)周一对路透表示，一直到2014年，外资汽车厂商在中国乘用车市场上的份额占到了逾65%。关润称这一比例在去年降至60%以下，并在今年第一季继续降至56%。

“我们先前未发觉此一趋势发展，但自从2014年底至去年年初，我们开始调整策略，”关润称。

关润指出，该公司低估了基本型品牌的迅速增长，可能使得日产中国今年销售增幅局限在5%，低于中国汽车工业协会预估的行业成长率6%。

为了回应基本型车款的需求，关润称日产正准备推出启辰(Venucia)品牌系列新车；启辰为日产和中国东风汽车(0489.HK)的合资企业品牌，关润称今年年底该品牌将推出一款新车，2017年以后将有更多新款上市。

他称，日产将2016年视为“过渡年”，在把重心放在启辰的同时改善日产品牌产品线。

该公司2月表示，今年与合资企业中方合作伙伴将在中国卖出总计130万辆车，2015年卖出125万辆。(完)