日产聆风及欧版英菲尼迪将使用微软telematics系统

路透1月5日 - 日产汽车(7201.T)称，公司旗下的聆风（Leaf）及欧版英菲尼迪车型将使用微软的telematics系统。该系统允许驾驶者远程访问他们的车辆。

该公司称，驾驶者可用手机开启并调整气候控制设置，甚至可在车辆熄火时远程设置充电功能。

丰田汽车(7203.T)及福特汽车(F.N)在前一天宣布，他们将采用福特开发的名为SmartDeviceLink的软件，以连接智能手机应用与汽车仪表盘屏幕。（完）