日产聆风及欧版英菲尼迪将使用微软telematics系统

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透1月5日 - 日产汽车(7201.T)称，公司旗下的聆风（Leaf）及欧版英菲尼迪车型将使用微软的telematics系统。该系统允许驾驶者远程访问他们的车辆。
该公司称，驾驶者可用手机开启并调整气候控制设置，甚至可在车辆熄火时远程设置充电功能。
丰田汽车(7203.T)及福特汽车(F.N)在前一天宣布，他们将采用福特开发的名为SmartDeviceLink的软件，以连接智能手机应用与汽车仪表盘屏幕。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。