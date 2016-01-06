日产聆风及欧版英菲尼迪将使用微软telematics系统

(本文由路透中文网编译提供)

路透1月6日 - 日产汽车 称，公司旗下的聆风（Leaf）及欧版英菲尼迪车型将使用微软的telematics系统。该系统允许驾驶者远程访问他们的车辆。

该公司称，驾驶者可用手机开启并调整气候控制设置，甚至可在车辆熄火时远程设置充电功能。

丰田汽车 及福特汽车 在前一天宣布，他们将采用福特开发的名为SmartDeviceLink的软件，以连接智能手机应用与汽车仪表盘屏幕。(完)