独家：日产暂停与戴姆勒的豪华轿车共同开发计划--消息人士

图为2013年1月资料图片，显示日产执行长戈恩和戴姆勒执行长蔡澈出席一次行业会议时交谈。 REUTERS/Ina Fassbender

路透巴黎1月5日 - 知情人士对路透说，日产(Nissan)汽车(7201.T)暂停和戴姆勒(DAIGn.DE)的奔驰(Mercedes-Benz)合作开发豪华轿车计划，中止了双方合作七年以来的一项关键项目，此举可能冲击到墨西哥合资新厂的获利能力。

消息人士称，日产汽车去年10月决定，高级车系英菲尼迪(Infiniti)品牌将不会使用与戴姆勒合作开发的升级版轿车底盘MFA2，部分原因是英菲尼迪无法吸收奔驰的技术成本。

“不可能以MFA2来谈协议了，”一位消息人士说。“英菲尼迪所设定的目标太难做到了。”

日产及戴姆勒今年将启动墨西哥Aguascalientes的10亿美元合资新厂的运作，两位消息人士说，上述决定或将导致这座新厂效益降低。双方原本计划使用相同的小型车架构来降低复杂度和生产成本。

他们补充称，这最终可能迫使日产部分减记对英国工厂的2.5亿英镑(3.06亿美元)投资，其中包括针对奔驰的设备安装。

戴姆勒和日产在给路透的声明中分别表示，只有“在对双方都有利的情况下”才会考虑合作项目，没有直接回答电邮中关于使用MFA2底盘车型的计划问题。

他们表示时常会依据目标检视该项目，以应对“管理层掌控之外的形势发展”，而且有关未来共同开发高端紧凑型轿车的讨论也在进行中。

日产的决定对雷诺-日产汽车董事长暨执行长戈恩和戴姆勒董事长蔡澈(Dieter Zetsche)于2010年达成的广泛合作协议带来打击。

该决定也凸显日产努力了近30年，要让英菲尼迪成为全球豪华车市场重要成员的结果喜忧参半。

消息人士称，这一决定作出时特朗普还没有赢得美国大选，也与惩罚从墨西哥进口产品的竞选承诺无关，这一承诺让汽车行业惶恐不安。福特汽车(Ford)(F.N)周二取消了在墨西哥建立新厂的计划。

日产和戴姆勒在推进墨西哥阿瓜斯卡连特斯州(Aguascalientes)的建厂项目，他们将在这里使用2017年投产的一条组装线，为美国等市场生产英菲尼迪和梅赛迪斯汽车。

但该项目面临美国市场对小型车需求趋软的问题。这一问题导致福特取消建厂计划，并且进一步加大英菲尼迪新款紧凑车型的获利难度。

英菲尼迪品牌在美国以外的市场上处境艰难，2016年在西欧售出1.6万辆汽车，全球售出23万辆，不到日产汽车总销量的5%，只勉强达到奔驰预期200万辆交付量的十分之一。

消息人士称，日产汽车现已取消了先前计划，即将升级版轿车底盘MFA2用于墨西哥阿瓜斯卡连特斯州工厂生产车型的后续车款、或英菲尼迪品牌的未来车款上。其它被取消的计划包括，原定于2018年指定由墨西哥阿瓜斯卡连特斯州工厂生产的基于奔驰技术的英菲尼迪Q40紧凑型轿车。

取而代之的单一低效组装生产线将生产奔驰汽车，包括A级轿车和随后的迷你SUV，以及基于雷诺-日产汽车架构的英菲尼迪汽车，今年将首先生产新款QX50 SUV。

一名消息人士解释称，日产汽车被迫作出决定，英菲尼迪品牌汽车不会为争取获利而对采用奔驰技术的车辆提价。

“吸取的一个教训是，如果你只有生产高端汽车的资本，而无定价权，那就很难获利，”他说道。

知悉情况的消息人士称，日产汽车最终或将减计在英国桑德兰工厂对基于奔驰工具技术的部分投资；而原本还希望藉此延续现有的Q30和QX30车款。

一名消息人士称，日产汽车采用奔驰技术打造英菲尼迪车款的计划从一开始就遭遇阻力。“戈恩又一次未能突破实现共通的工程技术障碍。”(完)