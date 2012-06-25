日产将在大连投资50亿元建汽车厂

路透东京6月25日电---日本日产汽车(7201.T)周一称,其在中国的合资企业将在大连投资50亿元人民币(7.85亿美元)建汽车厂,初步预计在2014年时可生产15万辆日产品牌的汽车.

日产在中国的合资企业东风日产,最终将把年产能提高一倍至30万辆,目标是在2015年时在中国卖出200万辆车.

东风汽车并表示已签订合约,将在2014年时生产1,000辆东风日产自主品牌启辰(Venucia)电动车,以作为大连政府一项试点计划的一部分.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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