零部件存缺陷 日产将召回近20万辆Caranvan等车型

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透东京5月24日电---日本国土交通省周四文件显示，日产汽车(7201.T)将召回194,434辆Caranvan及向五十铃供应销售的Como车型，原因是上述车型存在零部件缺陷。
日产公司文件称，在2001年5月至2011年7月间生产的上述车型，轴承系统、离合器及线缆方面可能存在问题。
日产称，已收到237份相关报告，但目前需召回车辆并未造成事故。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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